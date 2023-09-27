وفاة الطفل ممدوح عقل والتربية تنعاه

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نعى وزير التربية والتعليم، الطالب (ممدوح عماد عبد القادر عقل)، بعد وفاته بصاعقة كهربائية.
وكتبت وزارة التربية في منشور عبر "فيسبوك" ينعى وزير التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة.. الطالب (ممدوح عماد عبد القادر عقل)، من مدرسة الروضة الثانوية الشاملة للبنين/لواء الشونة الجنوبية.
أسكن الله روحَ الفقيد، واسكنه الجنَّة، وألْهَمَ ذويـه الصَّبْر والسلوان"
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