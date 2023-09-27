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لقاء استقطابي حيوي لحزب الاتحاد الوطني الأردني في بلدية عجلون

9/27/2023 6:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار الجهود الدؤوبة لتحقيق التنمية الشاملة والديمقراطية، عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني لقاءً استقطابيًا في بلدية عجلون، شهد توافد عدد كبير من الأعضاء والمهتمين لمناقشة مبادئ وأهداف الحزب ولتبادل الآراء حول القضايا الراهنة.
نائب رئيس المجلس المركزي، الكابتن زهير الخشمان، ألقى كلمة رئيسية حول الرؤية الاستراتيجية للحزب، واستعرض المبادئ الأساسية والقيم الوطنية التي ينادي بها الحزب، مؤكدًا على أهمية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في بناء مجتمع متوازن ومستقر.
على الصعيد القانوني، قدم المحامي طارق أبو الراغب، عضو المجلس المركزي، نظرة معمقة حول التزام الحزب بالنظم القانونية والشفافية، وأكد على الدور الحيوي للقوانين في تحقيق العدالة والمساواة وفي تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة.
تناولت الآنسة رائدة أبو سمره قضايا ذوي الإعاقة بتفصيل، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتعزيز حقوقهم وتمكينهم، وشددت على دور الحزب في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وفي العمل نحو تحقيق المساواة والعدالة لهم. كما أطلقت مبادرة لتشجيع السياحة بمناسبة يوم السياحة العالمي، تبدأ من عجلون وتغطي معالمها السياحية البارزة؛ وأبرزت أهمية عجلون كوجهة سياحية متميزة.
الشاب عبد الله التعمري، من جانبه، ركز على دور الشباب ومساهمتهم في العملية السياسية وأبرز التحديات والفرص التي يمكن أن تعزز مشاركتهم الفعّالة في صنع القرار، وكيف يمكن للشباب أن يكونوا جزءًا أساسيًا من الحلول الإبداعية للتحديات الوطنية.
وفي سياق متصل، تناولت السيدة علياء العنبر قضية البطالة، وعرضت استراتيجيات متعددة لمعالجتها، مؤكدة على أهمية التنمية المستدامة والابتكار في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للمملكة.
اللقاء الاستقطابي شهد جلسة نقاش مفتوحة، حيث تبادل الحضور وجهات النظر والآراء حول الموضوعات المطروحة، مما أضاف قيمة كبيرة وأعطى الفرصة للجميع للمشاركة والتفاعل، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بشكل بنّاء، مما يعكس الالتزام الجاد بمبادئ الديمقراطية والشمولية التي يسعى الحزب لتعزيزها وتطويرها في سياق الحياة السياسية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

















































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