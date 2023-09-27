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القوات الروسية تعزز مواقعها في مقاطعة خاركوف

9/27/2023 6:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف بأن القوات الروسية حققت "تقدما جيدا" في الآونة الأخيرة وعززت مواقعها في المعاقل الأوكرانية السابقة بالمنطقة.
وقال غانتشيف في بث قناة "روسيا 24": "حقق مقاتلونا تقدما جيدا وعززوا مواقعهم في المعاقل الأوكرانية السابقة. وحشد العدو المزيد من الاحتياطات ويبدي مقاومة شرسة. لقد تكبدوا خسائر فادحة للغاية".


وأضاف: "سيطر العسكريون الروس على مواقع "مريحة استراتيجيا لمواصلة التحرك إلى الأمام".


وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، إن القوات الروسية تمكنت من توسيع منطقة سيطرتها بالقرب من قريتي سينكوفكا وبيتروبافلوفكا في منطقة كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

وتدل إحصائيات الوزارة على أن خسائر القوات الأوكرانية في مناطق التجمعين السكنيين بيريستوفويه ونوفوسيولوفسكويه بلغت نحو 50 شخصا بين قتيل وجريح.

RT

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