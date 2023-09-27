الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف الأربعاء.
وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله، عز وجل، هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما تلقى جلالته بهذه المناسبة برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الجليلة.
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