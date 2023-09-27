هل الرمان يرفع نسبة السكر في الدم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالمياه والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميًا للقيام بوظائفه بشكل جيد.



تأثير الرمان على سكر الدم

يعتبر الرمان من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، حيث يصل إلى 35 درجة، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.



يحتوي الرمان على نسبة معتدلة من السكر، ومن ثم فإن تناوله آمنًا للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من السكر.



يحتوي الرمان على سكريات طبيعية، بجانب احتوائه على نسبة عالية من المواد الكيميائية، مثل الفينولات والألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر.



وقد أظهرت الدراسات، أن شرب كوب واحد من عصير الرمان خلال اليوم يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL بشكل فعال لدى مرضى السكري.



يعمل عصير الرمان أيضًا على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن مرض السكري بشكل كبير.



يحتوي عصير الرمان أيضًا على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، التي يمكن أن تساعد في التحكم بأعراض مرض السكري.



غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من السكري بالقلق من تأثير الرمان على مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، فقد يحتوي الرمان على الكربوهيدرات المعقدة، والتي يحتاجها الجسم ليقوم بوظائفه بشكل صحيح.

يمكن أن يساعد تناول حب الرمان كجزء من وجبة أو وجبة خفيفة في الحصول على الكربوهيدرات الضرورية دون رفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ

وقبل تناول الرمان، يجب التحدث مع الطبيب المختص حول الكمية الآمنة منه، لأن الإفراط في تناول أي طعام قد يحدث تأثيرات معاكسة.

الكونسلتو

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