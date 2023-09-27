أول تعليق من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
علقت الفنانة لورا عماد على طلاقها من الفنان المصري شريف منير، الذي أعلن عنه الأخير على حسابه عبر إنستغرام قبل أن يحذف منشوره.
وفي التفاصيل، قالت لورا إنها فوجئت بطلاقها رسميا من زوجها، مشيرة إلى أنها تبلّغت بهذا القرار بعد ذلك، معلقة: "ربنا يسهل لكل واحد، مكنتش أعرف، وأكيد أنا مش مجنونة عشان أنزل فيديو على انستغرام في يوم طلاقي".
وأوضحت أن علاقتها ببناتها مميزة، ويعشن معها في المنزل، مشيرة إلى أنهن فوجئن أيضًا بقرار والدهن الرسمي بالطلاق، مضيفة: "هو تقريبًا كان قايل لنفسه".
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