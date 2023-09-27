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أول تعليق من لورا عماد بعد طلاقها من شريف منير

9/27/2023 6:13:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علقت الفنانة لورا عماد على طلاقها من الفنان المصري شريف منير، الذي أعلن عنه الأخير على حسابه عبر إنستغرام قبل أن يحذف منشوره.
وفي التفاصيل، قالت لورا إنها فوجئت بطلاقها رسميا من زوجها، مشيرة إلى أنها تبلّغت بهذا القرار بعد ذلك، معلقة: "ربنا يسهل لكل واحد، مكنتش أعرف، وأكيد أنا مش مجنونة عشان أنزل فيديو على انستغرام في يوم طلاقي".


وأوضحت أن علاقتها ببناتها مميزة، ويعشن معها في المنزل، مشيرة إلى أنهن فوجئن أيضًا بقرار والدهن الرسمي بالطلاق، مضيفة: "هو تقريبًا كان قايل لنفسه".

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