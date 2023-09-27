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ماذا قالت ناديا الروابدة في اول تصريح بعد أداء القسم ؟

9/27/2023 6:13:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كتبت الوزيرة ناديا الروابدة منشوراً بعد صدور الإرادة الملكية السامية حيث قالت "الله يقدرنا على خدمة بلدنا ووطنا الاردن وسيدنا".
وفي التعديل الحكومي الجديد، تقرر تعيين ناديا الروابدة وزيرة للعمل .
وكانت صدرت الإرادة الملكية، امس الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

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