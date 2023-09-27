إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد الموافق 1/10/2023
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:
أجزاء من منطقة الثوري وتشمل كامل شارع الحارة الشرقية ومحيطه.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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