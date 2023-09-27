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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بالقدس

9/27/2023 6:12:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأحد الموافق 1/10/2023
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

أجزاء من منطقة الثوري وتشمل كامل شارع الحارة الشرقية ومحيطه.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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