الاحتلال يواصل تجريف 50 دونما في بروقين لصالح مستوطنة بروخين

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN- تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة بروقين، غرب سلفيت.
وقال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، إن هذه الممارسات من أعمال تجريف تأتي في إطار مشاريع الضم والتوسع الاحتلالية المتسارعة لتقويض الحلم الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة والانعتاق من الاحتلال.
بدوره، قال مدير بلدية بروقين أمين صبرة: "إن جرافات الاحتلال تواصل تجريف ما يقارب 50 دونما من أراضي المواطنين، لحساب توسعة مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين، وبناء وحدات استيطانية جديدة".
وأشار صبرة إلى أن الاحتلال يعمل على تجريف الأراضي المحاذية للمستوطنة منذ فترة، وهو يهدف إلى ضمها إلى المستوطنة وتوسعتها، علما أن هذه الأراضي تعود ملكيتها لمواطني بلدة بروقين.
وأوضح صبرة أن مساحة بلدة بروقين تقارب 13 ألف دونم، وأن المخطط الهيكلي 1480 دونما، وما تبقى من المساحة فهي مصنفة "ج" يُمنع العمل والبناء فيها، ومنها أراضٍ تم الاستيلاء عليها لصالح المستوطنات المقامة على أراضيها وهي "بروخين، وأرئيل الصناعية، وبركان" والبؤرة الرعوية الجديدة من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة.
MENAFN27092023000205011050ID1107150819
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.