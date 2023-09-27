الاقتصاد الفلسطيني يحقق نمو بنسبة 1% في الربع الثاني

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، صدرت اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الفلسطيني، في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1% على أساس فصلي، و3% على أساس سنوي.
وقال "الإحصاء"، إن أعلى نسبة ارتفاع فصلي كانت لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 23%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 5% لكل منهما، ثم نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 4%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%. إن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط الإنشاءات بنسبة 6%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 3%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%.
أما على أساس سنوي، قال "الإحصاء"،
إن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع المناظر 2022 بالأسعار الثابتة، التي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.327 مليار دولار، وفي قطاع غزة 645 مليون دولار.
ووفقا للبيانات الجديدة، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 769 دولارا خلال الربع الثاني من عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% بالمقارنة بالربع الأول 2023، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة بالأسعار الثابتة 1129 دولارا خلال الربع الثاني من عام 2023، بنسبة ارتفاع 1% مقارنة بالربع الأول 2023، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 291 دولارا خلال الربع الثاني من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول 2023.
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