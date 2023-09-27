الاقتصاد الفلسطيني يحقق نمو بنسبة 1% في الربع الثاني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، صدرت اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الفلسطيني، في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1% على أساس فصلي، و3% على أساس سنوي.

وقال "الإحصاء"، إن أعلى نسبة ارتفاع فصلي كانت لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 23%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 5% لكل منهما، ثم نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 4%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%. إن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط الإنشاءات بنسبة 6%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 3%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%.

أما على أساس سنوي، قال "الإحصاء"،

إن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع المناظر 2022 بالأسعار الثابتة، التي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.



وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.327 مليار دولار، وفي قطاع غزة 645 مليون دولار.

ووفقا للبيانات الجديدة، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 769 دولارا خلال الربع الثاني من عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% بالمقارنة بالربع الأول 2023، إذ بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة بالأسعار الثابتة 1129 دولارا خلال الربع الثاني من عام 2023، بنسبة ارتفاع 1% مقارنة بالربع الأول 2023، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 291 دولارا خلال الربع الثاني من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول 2023.