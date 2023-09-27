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الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وبسطات قرب حاجز الجلمة العسكري

9/27/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شرعت جرافات الاحتلال، قبل قليل، بهدم منشآت تجارية وبسطات قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.

يتبع...

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