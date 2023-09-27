الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وبسطات قرب حاجز الجلمة العسكري

الاحتلال يشرع بهدم منشآت تجارية وبسطات قرب حاجز الجلمة العسكري
التاريخ
9/27/2023 6:12:43 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شرعت جرافات الاحتلال، قبل قليل، بهدم منشآت تجارية وبسطات قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين.
يتبع...
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