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توقعات باستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5%

9/27/2023 6:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5% خلال عامي 2023 و2024، مدعوماً بالتعافي المستمر في السياحة والنمو القوي في قطاعات غير خدمية.


وأشار تقرير لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن وصل إلى 2.5% في العام الماضي، مدفوعاً بتسارع واسع النطاق في معظم القطاعات، بما في ذلك السياحة، رغم تباطؤ النمو في قطاع التعدين.


وارتفع النمو إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023، مدفوعاً بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة، حيث تجاوزت عائدات السياحة أخيرا مستويات ما قبل جائحة كورونا.


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