توقعات باستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5%

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5% خلال عامي 2023 و2024، مدعوماً بالتعافي المستمر في السياحة والنمو القوي في قطاعات غير خدمية.
وأشار تقرير لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن وصل إلى 2.5% في العام الماضي، مدفوعاً بتسارع واسع النطاق في معظم القطاعات، بما في ذلك السياحة، رغم تباطؤ النمو في قطاع التعدين.
وارتفع النمو إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023، مدفوعاً بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة، حيث تجاوزت عائدات السياحة أخيرا مستويات ما قبل جائحة كورونا.
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