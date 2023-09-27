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الرامي الكويتي عبدالله الطرقي يتوج بالميدالية الذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

9/27/2023 6:06:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج الرامي الكويتي عبدالله الطرقي اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية الأولى للكويت والثانية بالمجموع العام في دورة الالعاب الاسيوية ال19 المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (السكيت) بعد حلوله أولا بنهائي المسابقة إثر إصابته 60 طبقا من أصل 60.

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