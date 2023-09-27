الرامي الكويتي عبدالله الطرقي يتوج بالميدالية الذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

الرامي الكويتي عبدالله الطرقي يتوج بالميدالية الذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية بالصين
التاريخ
9/27/2023 6:06:50 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) توج الرامي الكويتي عبدالله الطرقي اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية الأولى للكويت والثانية بالمجموع العام في دورة الالعاب الاسيوية ال19 المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (السكيت) بعد حلوله أولا بنهائي المسابقة إثر إصابته 60 طبقا من أصل 60.
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