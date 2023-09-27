الكشف عن «ريبورتاج فيلدج» في دبي لاند بملياري درهم







كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن أحدث مشاريعها «ريبورتاج فيلدج»، وهو أول مشروع يتم تطويره تحت إشراف ذراعها الجديدة «ريبورتاج إنترناشيونال»، في منطقة دبي لاند، باستثمارات تبلغ ملياري درهم، وإيرادات متوقعة تصل إلى 3.3 مليارات درهم.

ويقام مشروع «ريبورتاج فيلدج» على مساحة 307.4 ملايين قدم مربعة، ويضم 1767 وحدة سكنية ذات غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 1567 إلى 2370 قدماً مربعة.

وتبدأ أسعار الوحدات من 1.55 مليون درهم وحتى 2.19 مليون درهم، ما يوفر تشكيلة موسعة من الخيارات للباحثين عن شراء سكن، حيث تتميز الوحدات بمواصفات فريدة.

ويؤكد الاستحواذ على كامل مساحة أرض المشروع من «دبي القابضة»، في صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 285 مليون درهم، على قوة الوضع المالي لشركة ريبورتاج العقارية، والتزامها الثابت بالتميز والابتكار، بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم استثمار أكثر من 45 مليون درهم في المرافق الأساسية والبنية التحتية، ما يؤكد مجدداً نهج الشركة الشامل في تنمية المجتمع.

ويمثل هذا المشروع الطموح علامة بارزة في سجل نمو أعمال «ريبورتاج»، حيث يسهم في تغير المشهد العقاري بمنطقة دبي لاند.

وأعرب أندريا نوسيرا المدير العام لمجموعة ريبورتاج، عن حماسته لمشروع «ريبورتاج فيلدج»، مشدداً على استراتيجية الشركة التوسعية المرتكزة على نموذج أعمال قوي، دون الحاجة لتمويل خارجي.

ومن المقرر أن يعزز «ريبورتاج فيلدج»، الذي تصل القيمة الاستثمارية التراكمية، إلى 3.3 مليارات درهم، حجم مبيعات الشركة من خلال إيرادات متوقعة تتجاوز مليار دولار في عام 2023.

وذكر نوسيرا أن مشروع «ريبورتاج فيلدج»، هو الأول من بين 5 مشاريع رائدة تخطط المجموعة، لإطلاقها خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 7 مليارات درهم.



وأشار إلى نجاح المجموعة في تسليم أكثر من 3000 وحدة في مشاريع مختلفة في أبوظبي ودبي خلال العام الحالي، ما يجسد التزامها بإنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

وأعرب محمد الوحش المدير التنفيذي والشريك في شركة ريبورتاج إنترناشونال، عن تفاؤله بهذا المشروع، وتطلعه إلى مستقبل واعد لكلا الطرفين، وللقطاع العقاري ككل.

وتضم محفظة ريبورتاج العقارية 32 مشروعاً في الإمارات ومصر وتركيا والمغرب والسعودية وشرقي أفريقيا.