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الحكومة العراقية تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام على خلفية حريق بحفل زفاف في محافظة نينوى

9/27/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم
الأربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط العشرات بين قتيل وجريح في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى /400 كم شمالي بغداد/.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي، أن
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية
في منطقة سهل نينوى.

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