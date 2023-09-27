البنك الدولي يعلن زيادة أسعار منتجات الطاقة بنسبة 7.8% في أغسطس 2023:

(MENAFN
- Click On Group) حظي المتداولون والمستثمرون ومدراء المخاطر والمحلّلون بفرصة حصريّة لحضور ندوة متخصّصة تضم متحدثين رئيسين خلال اليومين المخصصين لمعرض فوركس إكسبو دبي 2023 والذي يُعدّ الحدث الأبرز في مجال التداول. وشملت قائمة المتحدثين عمرو زكريا كبير محللي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في FOREXالتابعة لمجموعة ستونكس. وشارك المتحدثون أفكار قيّمة حول الاتجاهات الناشئة والمخاطر والفرص في سوق السلع.
اعتمد زكريا في حديثه على ماهية السوق الآخذ بالتطور بشكل مستمر والذي يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي مما يؤثر على أسعار السلع والموارد الأساسية. كما سلّط الضوء على أحدث الاتجاهات والتحديات مع استكشاف العوامل التي تحرك تلك الاتجاهات.
ويضيف زكريا: "إن فهم ديناميكيات أسواق السلع أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركات والأفراد"، مستشهداً بثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على هذه الأسواق اليوم، بما في ذلك: اضطرابات سلسلة التوريد، والتأثيرات الجيوسياسية، والتضخم وأسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، نشر البنك الدولي أحدث أسعار السلع الأساسية، مما يشير إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7.8% خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى قفزة بنسبة 8.2% في أسعار الأسمدة. من ناحية أخرى، انخفضت الأسعار في فئات مختلفة مثل مواد غير الطاقة (-1.2%)، والمواد الغذائية (-2.2%)، والمواد الخام (-0.6%)، والمعادن (-1.9%)، والمعادن الثمينة (-1.9%).
ووفقاً لعمرو زكريا، فإن "اضطرابات سلسلة التوريد والأحداث غير المتوقعة، مثل الصراعات وأنماط الطقس القاسية، قد تؤثر على أسواق السلع الأساسية. وبالمثل، فإن التأثيرات الجيوسياسية، مثل الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، قد تؤثر على السلع المختلفة، بما في ذلك المعادن الصناعية والثمينة والحبوب وسلع الطاقة" ويضيف قائلاً "إن الديناميكيات بين التضخم وأسعار الفائدة والسلع الأساسية لها أيضاً تداعيات على السوق، خاصة في الأسواق الناشئة."
علاوة على ذلك، ناقش زكريا الأدوات والنماذج الرئيسية التي يستخدمها المشاركون في السوق في استكشاف وتحليل مخاطر أسعار السلع الأساسية. وتشمل التحليلات الفنيّة التي تمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة، نمذجة القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) المعدلة للسيولة، وهي مفيدة لتقييم تأثير تقلبات الأسعار على المحافظ الكبيرة، والتنويع، الذي ينشر المخاطر عبر السلع أو الأسواق أو المناطق، والتحوط، باستخدام الأدوات المالية للحماية من تقلبات الأسعار.
وأضاف زكريا: "يتم استخدام هذه الأدوات والنماذج من قبل التجار والشركات في القطاع لإدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية بشكل فعال، وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بهم، وربما تحسين أدائهم المالي العام".
بالنسبة لدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط، فإن جزءاً كبيراً من استقرار ونمو سوق السلع الأساسية يتحدد من خلال الطلب على المنتجات المكررة.
وفقاً لخبراء البيانات والتحليلات المالية إس آند بي جلوبال، من المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي لسوق السلع من المنتجات المكرّرة الرئيسية، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود، إلى 69.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030. كما نمت صادرات المنتجات المكرّرة الرئيسية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وقطر والبحرين إلى شمال غرب أوروبا بنسبة 240٪ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. كما ارتفعت الشحنات إلى الشرق الأقصى.
ومع إعادة تشكيل تدفقات النفط العالمية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، تغتنم الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط الفرصة، ولا تدخر جهداً لتلبية الطلب المتزايد. وفي الواقع، تم أو سيتم إطلاق أربع مصافي جديدة مؤخراً بحلول نهاية عام 2023 وذلك في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وعمان. تتوقع شركة إس آند بي لمؤشرات السلع أن يرتفع إجمالي إنتاج الشرق الأوسط من المنتجات المكرّرة الرئيسية بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي في عام 2023 إلى 8.17 مليون برميل يومياً ليصل إلى 8.48 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024.
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