تظاهرات ضد «بريكست».. هل تعود لندن إلى الاتحاد الأوروبي؟

بعدما صوت البريطانيون على مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي في استفتاء الخروج في سنة 2016 ثم تحقق ذلك رسمياً في بداية سنة 2020 كانت التساؤلات تطرح عن شكل العلاقة الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج. ولكن مع مرور الوقت وتكشف تفصيلات وتداعيات الخروج بدأت تظهر تساؤلات عن إمكان عودة بريطانيا للتكتل الأوروبي.

وفي مؤشر قوي إلى حجم الأزمة شهدت لندن غير تظاهرة كبيرة تطلب من الحكومة البريطانية العمل على فتح قنوات رسمية للتفاوض في إعادة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

آخر هذه التظاهرات تمت في أواخر الشهر الجاري وشهدت مشاركة نحو 100 ألف شخص ومن بينهم أفراد ممن صوتوا لمصلحة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في استفتاء سنة 2016، وفق المنظمين. ويذكر أن استفتاء الخروج تقاربت فيه النتائج بنسبة كبيرة إذ صوت 51.9 % للمغادرة مقابل 48.1 % للبقاء.

حالة الشك لدى البريطانيين من نجاح ((بريكست)) التقطها حزب العمال المعارض إذ طار زعيمه كير ستارمر إلى باريس والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليجري معه محادثات سرية عن ملف الخروج والقضايا الشائكة واصفاً إياها ((بالمحادثات السياسية للغاية)) وفق ما كشفته صحيفة إندبندنت.

وفي المقابل، قال حزب المحافظين الحاكم إن لقاء زعيم المعارضة والرئيس الفرنسي يأتي في إطار الدعاية الانتخابية إذ تنتظر بريطانيا انتخابات عامة في يناير من سنة 2025 وهو أبعد تقدير وهي الأولى بعد إتمام الخروج.

إمكان العودة

باتريك دايموند أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوين ماري قال لـ ((البيان)) إنه من الناحية القانونية حتى تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب عليها أولاً أن تلبي شروط المادة 49 من قوانين الاتحاد الأوروبي والتي تنص على الالتزام بالقيم المشتركة للاتحاد وأن تطلب رسمياً العودة على أن تنتظر موافقة جميع الأعضاء.

هذا التصور يبقى غير مطروح من قبل الحكومة البريطانية على الرغم من تغير الحالة العامة في البلاد، وفق أحدث استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 65 % يؤيدون إجراء استفتاء جديد يعيدهم إلى التكتل الأوروبي مرة أخرى، بينما يرفض أقل من 25 % إجراء استفتاء جديد.

اقتصادياً، لا يمكن تجاهل التأثير السلبي الواضح لـ((بريكست)) في الاقتصاد البريطاني إذ يقول المحلل الاقتصادي أنور القاسم لـ((البيان)) إن تغير شروط التجارة بين لندن وبروكسل بعد الخروج زاد تكاليف الواردات والصادرات.

كما قل الاستثمار بعد مغادرة عديد الشركات العالمية بريطانيا بسبب قوانينها التجارية الخاصة الجديدة فكل ذلك أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مع زيادة غير مسبوقة في التضخم على الرغم من كل محاولات تقليله ولكن ما ينقذ وجهة نظر السياسيين المؤيدين للخروج تحميل وباء كورونا وليس ((بريكست)) كل هذه التداعيات.

أما المحلل السياسي وليام وورد فقد قال لـ((البيان)) إن أي عودة للاتحاد الأوروبي لن تكون قريبة مهما حصل وسوف تحتاج أكثر من 15 عاماً إذا تحققت، بينما تبقى شروط تحققها في الجانب البريطاني تغير القيادة السياسية أولاً مع ضغط ملحوظ ومستمر من الرأي العام.

ومع إجراء انتخابات عامة جديدة توضح حجم الغضب الشعبي من تداعيات الخروج بالتزامن مع وضوح أكثر لتأثيراته، فإن المشهد قد يتغير في المستقبل.