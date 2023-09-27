أنور قرقاش: السياسة الخارجية لدولة الإمارات عنوانها الاستقرار للجميع



أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال "منتدى الإعلام العربي"

أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات عنوانها الاستقرار للجميع، وهنالك حاجة لتعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تسعى لتنمية اقتصادها من خلال مسارات مختلفة، ومنها التكنولوجيا والاستدامة والذكاء الاصطناعي.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات فيها مئات الجنسيات، ولا يمكن أن نتحدث فقط بلغة الأرقام، فبيئة الإمارات بيئة متسامحة ومنفتحة.

وأضاف معاليه أن كل الدول لها مصلحة للازدهار المشترك، ودولة الإمارات هي المحرك الأول، فلدينا الإبداع والمبادرات لكن دائمًا نبحث عن الشركاء.

وعن القرار بعودة سوريا لجامعة الدول العربية قال معاليه إنه قرار صائب ولكن يجب على دمشق تسهيل القرار. العربي.

وأكد معاليه أن "كوب28" هو أحد أهم المؤتمرات التي تقام في دولة الإمارات، ونحن من أوائل الدول التي أطلقت مبادراتها في هذا المجال.