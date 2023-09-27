ارتفاع أسعار زيت النخيل لأعلى مستوى في أسبوع



ارتفع سعر زيت النخيل لأعلى مستوى خلال أسبوع فيما خفف انخفاض في العملة الماليزية من تأثير تراجع أخير في أسعار زيت فول الصويا، أقرب بديل له.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة بما بصل إلى 3ر1 % إلى 3739 رينجيت للطن، وهو أعلى مستوى منذ 20 أيلول/سبتمبر بعد تراجع بواقع 7ر0 % أمس الثلاثاء.

تراجع الرينجيت الماليزي أمام الدولار وكان يتجه لأضعف تراجع خلال أكثر من عشرة شهور، ليجعل العقود الآجلة المقومة بالعملة أكثر جذبا للمشترين في الخارج.



وبحسب جناناسكار تياجاراجان، رئيس إستراتيجيات التداول والتحوط في شركة كاليسواري انتركونتيننتال، هناك دعم قادم من أسواق زيت الخضروات في داليان وتراجع العملة الماليزية رغم الانخفاض في أسعار زيت فول الصويا على مدار الأسابيع القليلة الماضية.











