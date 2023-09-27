ينظمه مركز السلع المتعددة و«بايبت» بجوائز 100 ألف دولار..هاكاثون في دبي لتطوير تقنيات الويب 3

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وبورصة الأصول المشفرة العالمية (بايبت)، عن إطلاق بطولة هاكاثون بجوائز مجموعها 100,000 دولار لتعزيز تطوير منظومة تقنيات الويب 3 (Web3) المزدهرة في دبي.

وتم الإعلان عن الهاكاثون خلال فعالية عقدت حصرياً لأعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومن المقرر إقامة البطولة في دبي يوم 22 نوفمبر المقبل، وهي أحدث ثمار التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة وبايبت منذ إعلان الطرفين عن إبرامهما شراكة استراتيجية في يونيو لتسريع التبني الجماعي لتقنيات التشفير والويب 3 في دبي.

ويهدف الهاكاثون، والذي يبلغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار، إلى تعزيز الابتكار في مجال التشفير في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب وسيكون الهاكاثون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتنافس خلال نهائياته ما يصل إلى 10 فرق لتطوير حلول تقنية مبتكرة لمجموعة من التحديات في مجالات الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية وأمن المعلومات.

تقنيات



وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «نجحت دبي خلال وقت قصير في ترسيخ مكانتها باعتبارها المركز الأهم في المنطقة لتقنيات الويب 3، ويعد هاكاثون باي بيت مركز دبي للسلع المتعددة خير دليل على جهود الإمارة وطموحاتها في هذا المجال. وبينما تواصل تحولها إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، فإن تعزيز تطوير تقنيات الويب 3 يعتبر أمراً مهماً للإمارة. وسيكون هذا الهاكاثون هو الأكبر من نوعه في المنطقة، وسيتفرد بأحدث الابتكارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية. يسعدنا مواصلة شراكتنا مع باي بيت في إطار سعينا لدعم ازدهار ونمو مجتمع مطوري تقنيات الويب 3 في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة».



ابتكار

وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايبت: «أمامنا فرصة مهمة للاستفادة من نشاط الابتكار المتزايد في مجال تقنيات الويب 3 في دبي، وذلك يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا بينما نواصل زيادة حصتنا في السوق العالمية. ستساهم شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة في تحقيق أهدافنا، لذلك يسعدنا استضافة أكبر هاكاثون من نوعه في المنطقة وتعزيز علاقتنا متبادلة المنفعة مع مركز كريبتو».

وأبرم مركز دبي للسلع المتعددة في شهر يونيو الماضي شراكة مع «بايبت» لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 500,000 درهم (136,000 دولار) لشركات التشفير الجديدة التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. وأصبحت «بايبت» بدورها شريك الإدراج والتأسيس لمركز كريبتو، حيث تقدم الشركة دعماً مخصصاً لشركات التشفير التي تتطلع إلى إدراج الأصول الرقمية في واحدة من أفضل البورصات العالمية المتخصصة في الأصول الرقمية. يقع المقر الرئيسي لشركة «بايبت» في دبي، وهي ثالث أشهر بورصات تداول الأصول المشفرة في العالم، حيث استقطبت قاعدة مستخدمين واسعة تضم اليوم أكثر من 15 مليون مستخدم نشط.

ويضم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 550 عضواً، ويوفر بيئة عمل متكاملة للشركات المتخصصة في مجال تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والخدمات ذات القيمة المضافة المرتبطة بها، حيث يوفر كل ما تحتاجه شركات التشفير ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم وتنمية عملياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن بطولات الهاكاثون هي مسابقات تنافسية مكرسة للتكنولوجيا والبرمجة يحاول فيها الأفراد أو الفرق تحقيق هدف معين أو إنجاز عدد من المهام. ويمكن تقديم طلبات المشاركة في الهاكاثون الذي ينظمه مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة وبايبت عبر الرابط: