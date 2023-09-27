هيئة الأوراق المالية تطلق برنامج «رواد الأسواق»

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع برنامج «رواد الأسواق المالية»، وذلك بالتعاون مع صندوق الوطن، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الإماراتية، وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية، بما يحقق الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع المالي بالدولة.



حضر مراسم إطلاق البرنامج -والتي عقدت في مقر الهيئة بأبوظبي - الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، وعبد الله السويدي عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من المديرين والمسؤولين لدى الجهات المشاركة.

وجرى على هامش إطلاق البرنامج، توقيع مذكرتي تعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع، وكل من صندوق الوطن، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، تؤسس لشراكة استراتيجية وعمل مشترك، يسهم في بناء الكوادر العلمية المواطنة، ويؤسسهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة، بما فيها مجال أسواق الأوراق المالية، وتعريفهم بمبادئ الاستثمار فيها، وإدارة المخاطر والتحديات المتوقعة في ظل التطور التكنولوجي، ووفقاً للأنظمة والقوانين المالية في دولة الإمارات.

وقّع المذكرات من الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي، ومن صندوق الوطن ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، ومن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، عبد الله السويدي عضو مجلس إدارة الأكاديمية، ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي.

وأعربت د. مريم السويدي، خلال كلمتها الافتتاحية لإطلاق البرنامج، عن شكرها وتقديرها لصندوق الوطن، لرعايته الكريمة لمبادرة الهيئة، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي لدعمها للبرنامج، وأعلنت عن انطلاق مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين الهيئة وشركائها، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، كما أشادت بأدوار الصندوق السامية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الدولة بشكل عام، ومبادراته الطموحة التي يتبناها لتأهيل وتدريب الشباب، والارتقاء بمعارفهم إلى المستويات التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل بكل احترافية ومهنية.

وتقدمت بالشكر كذلك للمؤسسة الاتحادية للشباب على مبادرتها بإشراك الشباب في مجالس الإدارات، ونوهت بتوجيه مجلس إدارة الهيئة بتمكين الكفاءات الوطنية في مجال الخدمات المالية والاستثمار في الشباب، وتطوير برنامج كفء وفعال، يراعي طاقاتهم، ويؤهلهم لمزاولة أعمال القطاع المالي بالدولة، ويزودهم بالإمكانات والأدوات التي تمكنهم من المنافسة، وتحقيق أفضل الإنجازات عالمياً.

خطط



وقالت مريم السويدي: «يعتبر إطلاق الهيئة لبرنامج «رواد الأسواق المالية»، خطوة هامة تؤكد إدراك الهيئة لمسؤوليتها المجتمعية، ولرسالتها تجاه المجتمع والوطن، وتضاف إلى مسيرة إنجازات الهيئة على صعيد تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث لم تدخر الهيئة وسعاً منذ تأسيسها في الأخذ بزمام المبادرة لتهيئة البيئة الداعمة، وتبنّي خطط العمل التي تصب في مصلحة الشباب والعاملين في القطاع المالي بشكل عام، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الهادفة، وتقديم برامج تدريبية ونوعية متخصصة، وشهادات مهنية ذات جودة عالية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يواكب التحديات والمستجدات في القطاع المالي، ويؤهل الموارد البشرية للخوض، وبكل ثقة، في غمار العمل بهذا القطاع الحيوي، وبما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تعقد آمالاً كبيرة على رأس المال البشري الإماراتي، وتراهن على نجاحاته أمام العالم، وتسخّر له كافة إمكاناتها ومواردها في سبيل صقل معارفه وخبراته، والارتقاء بمهاراته لأعلى مستويات التميز والإنتاجية».

فرص

وقال ياسر القرقاوي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإطلاق برنامج «رواد الأسواق المالية»، يعد خطوة مهمة لتأهيل شباب الإمارات لهذا المجال الحيوي، وتمكينهم من خلال التدريب والدعم والرعاية من القطاع الخاص، وهو المجال الأول الذي يعمل عليه صندوق الوطن منذ إنشائه، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي أبدته هيئة الأوراق المالية للتعاون مع صندوق الوطن، لإطلاق هذه البرنامج التدريبي المتخصص، والذي يؤهل الكوادر الإماراتية لاقتحام هذا المجال، وفق أحدث ما وصل إليه العلم في مجال التدريب المتخصص بالأوراق المالية والسلع، ليكونوا مؤهلين لاقتحام هذا المجال، ومواجهة كافة التحديات، التي يمكن أن تواجههم، والتعرف إلى الفرص والمخاطر، ومعرفة كيفية التعامل معها لتحقيق النجاحات المطلوبة.

وعبّر عن أمله بأن يكون التعاون مع «الأوراق المالية» لإطلاق هذا البرنامج التدريبي المهم، هو مجرد بداية لمزيد من التعاون، من أجل أبناء وبنات الإمارات، ومشاركتهم الفعالة في مستقبل الصناعة المالية بالدولة، وعلى مستوى العالم، موضحاً أن صندوق الوطن سيظل داعماً لشباب الوطن في مختلف المجالات، وفق رؤيته الواضحة، والتي تتمثل في تعزيز قدراتهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، سواء داخل الدولة، أو عبر التعاون مع شركات عالمية لتدريبهم بالخارج، ليكونوا مؤهلين تماماً وفق أحدث ما وصلت إليه العلوم التدريبية حول العالم، إضافة إلى رعاية المبدعين والمبتكرين من شباب الوطن في كافة المجالات العلمية والبحثية والاقتصادية والفنية والأدبية، كما يركز الصندوق على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة لدى الأجيال القادمة».



وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه هيئة الأوراق المالية والسلع، لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، معبراً عن رغبته بأن يستمر التعاون بينها وصندوق الوطن، لمزيد من البرامج التدريبية المتخصصة، لتفعيل قدرات شباب الإمارات، وتمكينهم من اقتحام مجال الأوراق المالية، وتأهيليهم لمواجهة كافة التحديدات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال، وتحقيق النجاح، لكي يكونوا رواداً في هذا المجال، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما الانطلاق إلى العالمية.

كوادر

وقال عبد الله السويدي: «تعتز أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون الاستراتيجي مع شركائها هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن، عبر تقديم برنامج تدريبي متكامل، يستهدف إعداد الكوادر البشرية الوطنية، لتمكينهم بالمعارف والمهارات المطلوبة للممارسة الأنشطة الاستثمارية وأعمال الأوراق المالية، وتعزيز قدراتهم على مواكبة مستقبل الصناعة المالية، وفق أسس علمية صحيحة، بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين المالية المحلية، ويتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتأتي هذه الخطوة، في إطار السعي الدائم لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى دعم جيل دولة الإمارات المقبل، وتعزيز ثقافة التعلُّم المستمر، وتقديم برامج تدريبية متخصِّصة، بإشراف كادر مؤهل بأبرز الشهادات الدولية. ويؤكِّد هذا التعاون الاستراتيجي، التزامنا بالإسهام في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً».

أهداف



وتتمثل أهداف برنامج رواد الأسواق المالية، في تعريف المشاركين بأهمية الأسواق المالية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتزويد المنتسبين فيه بالمبادئ الأساسية في الاستثمار في الأوراق المالية، وآليات إدارة المخاطر المتوقعة، والتعريف بالمشتقات، وأهمية التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، إلى جانب تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض مستقبل صناعة الأوراق المالية، في ظل التطور التكنولوجي.

ويستهدف البرنامج فئات مختلفة، تشمل المستثمرين الجدد، والعناصر المرشحة من قبل صندوق الوطن، وموظفي الشركات المساهمة العامة والشركات المرخصة من قبل الهيئة، والمرشحين من قبل الجهات النظيرة الاتحادية والمحلية، إلى جانب موظفي الهيئة حديثي التخرج، والحاصلين على شهادة البكالوريوس، ومرشحي مجلس شباب الهيئة، كما يلتزم ملتحق البرنامج بإنجاز 84 ساعة تدريبية، بواقع 3 أسابيع متواصلة.

ويتيح البرنامج للمنتسبين التأهل لمهنة «ممثل وسيط» بسوق العمل، وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، وكذلك التأهل لاختبارات الشهادات الدولية التي تعزز المسار الوظيفي في سوق العمل، وذلك في حال رغبة المتدرب الحصول عليها، والتي تتضمن أساسيات الخدمات المالية من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، وأساسيات الاستثمار من معهد المحللين الماليين المعتمدين.