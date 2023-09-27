بمشاركة 1921 عارضاً من 61 دولة.. «أوتوميكانيكا دبي 2023» ينطلق الاثنين المقبل

ينطلق يوم الاثنين المقبل معرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، للانعقاد مجدداً في دورته العشرين المميزة.

وسيشغل المعرض الذي يقام في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام جمهور عالمي واسع.

وسيستقبل المعرض، الذي تنظمه «ميسي فرانكفورت»، أكثر من 1921 عارضًا من أكثر من 61 دولة وسيضم 20 جناحًا دولياً رسمياً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 45 ألف زائر، حيث تعد الدورة الـ 20 للمعرض مركزًا رئيسيًا للتواصل لمجتمع خدمات المركبات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط معتمداً بذلك على النجاح القياسي الباهر الذي حققته الدورة السابقة من المعرض، حيث شكل المتخصصون والمهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة (32%).

وتتصدر الاستدامة والكفاءة جدول الأعمال في منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility المخصصة، لاستكشاف مركبات الوقود البديلة، وتقنيات القيادة والرقمنة والاتصال والبنية التحتية الذكية، حيث سيتم افتتاح هذه الجلسة من قبل المهندسة موزة النعيمي، مديرة الإنتاج والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والتي ستقدم من خلالها لمحة عامة عن رؤية دولة الإمارات للتنقل المستقبلي في يوم افتتاح المعرض.

منصة فريدة

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في «ميسي فرانكفورت ميدل إيست»: «شهد العقدان الماضيان نمواً هائلاً في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في الشرق الأوسط وحده إلى 704 مليارات دولار بحلول عام 2025، حيث يعد معرض أوتوميكانيكا دبي منصة مثالية فريدة من نوعها لتوسيع شبكة العلاقات في المنطقة وعقد الشراكات الجديدة وتعزيز التوسع في السوق».

وأضاف:«سجل معرض أوتوميكانيكا دبي في العام الماضي، أكبر نسبة حضور على الإطلاق، مع توقعات بتسجيل حضور أكبر في دورة هذا العام، حيث يمكن للزوار التعرف على العديد من الفعاليات الجديدة التي تم إضافتها حديثاً إلى المعرض، بما فيها كلاً من: منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility ومؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم، وكلاهما يؤكد على تركيزنا الرئيسي على الاستدامة لدورة عام 2023 من المعرض».



تكنولوجيا التشحيم

وسيتم انعقاد مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم في اليوم الأول من المعرض، والذي يقع في منطقة بت ستوب 3 في ساحة المركز التجاري، وهو مخصص لاستكشاف كيف يمكن لسوق إضافات مواد التشحيم أن يحقق أهدافه البيئية، وهي مسألة ذات أهمية خاصة تماشياً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات

وستكون أبرز فعاليات اليوم الثاني من المعرض، هو انعقاد حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي، التي أصبحت الآن في دورتها الثالثة احتفالاً بالتميز والابتكار في صناعة المركبات، حيث وصل الآن عدد المرشحين المتأهلين للتصفيات النهائية إلى 30 مرشحاً تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من نخبة من أبرز حكام الصناعة العالميين والإقليميين، وتتضمن دورة هذا العام من المعرض أيضًا العديد من فئات الجوائز الجديدة، تشمل كلاً من: جائزة«أفضل مشروع للتحول الرقمي»، وجائزة«أفضل منتج رقمي، وجائزة»أفضل شركة ناشئة للعام«وجائزة تقدير خاصة سيتم الإعلان عنها خلال حفل توزيع الجوائز، كما زاد الاهتمام بشكل ملحوظ في دورة هذا العام من المعرض بقسم»النساء في قطاع السيارات".

كما سيتم انعقاد مؤتمر فعالية أفريكونيكشنز الشهيرة خلال اليوم الثالث من معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، حيث تم تصميم هذه المنصة لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين، إذ أصبحت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر جاذبية لصناعة السيارات العالمية في أوقات ركود أسواق المبيعات وزيادة اللوائح القانونية في الأسواق المتشبعة، حيث ستناقش الجلسة الافتتاحية لهذه الفعالية الفرص المستقبلية في سوق خدمات السيارات الإفريقية النامية.