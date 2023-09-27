«كاسبرسكي» تقدم نصائح لحماية العلامات التجارية من الاحتيال السيبراني

حذرت شركة كاسبرسكي العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية من أن مجرمي الإنترنت يقومون باستغلال العلامات التجارية التي بذل أشخاص آخرون جهوداً لبنائها، حيث يستفيدون من اسمها الموثوق لممارسة أنشطتهم الإجرامية، وذلك عبر إنشاء مواقع إلكترونية، تمثل نسخاً من علامات تجارية أو خدمات عبر الإنترنت، ويعمدون إلى استخدام محتوى دقيق ومفصل في أغراض «التصيّد» المختلفة، بدءاً من بيانات اعتماد تسجيل الدخول، وحتى الهويات الشخصية والمهنية أو المؤسسية أو المعلومات المالية الحساسة. وقد تترتب على هذه الممارسات العدوانية، خسارة البيانات والأموال، وربما يؤدي أيضاً إلى مخاطر كبيرة على السمعة، لأنها تخلق تصوراً سلبياً عن العلامة التجارية الأصلية من قبل الجمهور.

وأظهر أحدث تقرير حول البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي أجرته «كاسبرسكي»، حصول الصفحات التي تنتحل صفة خدمات التوصيل في عام 2022، على أعلى نسبة من النقرات على روابط التصيد (27.38 %)، بينما احتلت المتاجر الإلكترونية المركز الثاني بنسبة قدرها (15.56 %)، وجاءت أنظمة الدفع والبنوك في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

نصائح للحماية

ولتوفير الحماية للعلامة التجارية من أي مخاطر سيبرانية محتملة، دعت أولغا سفيستونوفا محللة محتوى المواقع الإلكترونية في «كاسبرسكي»، إلى اتباع القواعد التالية:

1.نشر التوعية بين كافة الموظفين والعملاء حول كيفية التعرف إلى رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، أو مواقع التصيد الاحتيالي، لا سيما أن تدني مستويات الوعي بالأمن السيبراني بين موظفي الشركة، قد يؤدي إلى إيقاف العمليات التجارية المهمة، ناهيك عن تسرب البيانات. ويمكن لمجرمي الإنترنت الاستيلاء على حسابات قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، ومن ثم تنفيذ أنشطة خبيثة تحمل اسمها.

2.بما أن العملاء عرضة للخطر الدائم أيضاً، يجب أن يكونوا على وعي تام بالتهديدات المحتملة، حتى يتمكنوا من التعرف إليها. ولتحقيق هذا الهدف، يمكن للشركات إجراء تدريبات متخصصة على الأمن السيبراني للموظفين، وإنشاء مواد خاصة، أو سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني، لغرض التوعية الأمنية، تشرح للعملاء كيفية التعرف إلى أنشطة التصيد الاحتيالي.



3.إذا كنت تعمل في مجال مالي أو أي مجال حساس آخر يجذب إليه مجرمي الإنترنت في كثير من الأحيان، ينبغي عليك تحذير عملائك من هذا الوضع الخطير، ولفت انتباههم إلى زيادة احتمالات مخاطر التعرض للخداع. واطلب منهم أن يكونوا أكثر يقظة وانتباهاً إزاء رسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من الرسائل التي يتلقونها عموماً.

4.اطلب من عملائك الإبلاغ عن جميع الأنشطة المشبوهة التي يتم تنفيذها بالنيابة عن علامتك التجارية، إلى جانب تقديمهم لقطات شاشة، وغيرها من الأدلة، حتى تتمكن من اكتشاف الإجراءات المشبوهة في الوقت المناسب.

الإعدادات الأمنية

كما دعت أولغا سفيستونوفا، إلى ضرورة الانتباه إلى إعدادات الأمنية لحساباتك على قنوات التواصل الاجتماعي. وكقاعدة عامة، تقوم الشركات بنشر المعلومات والتواصل مع جمهورها عبر مواردها الخاصة، ومنصات خارجية لا تسيطر عليها. وهنا ينبغي أخذ الحيطة والحذر بشأن إعدادات الخصوصية على هذه المنصات، ودراستها جيداً، إضافة إلى إنشاء كلمات مرور قوية ومعقدة، وإعداد المصادقة الثنائية.



وأكدت أهمية الاستعانة بأدوات المعلومات المتعلقة بالتهديدات، مثل Kaspersky Digital Footprint Intelligence، للتعرف إلى الهجمات التي تنتحل شخصية العلامة التجارية في الوقت المناسب. وتوفر مثل هذه الحلول إشعارات فورية حول التصيد المستهدف، وحسابات الشبكات الاجتماعية المزيفة، كما تساعد في تتبع موقع التصيد الاحتيالي، الذي يستهدف اسم العلامة التجارية للشركة، ومراقبة وإزالة حسابات وتطبيقات الشبكات الاجتماعية المزيفة في أسواق الهواتف المحمولة.