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بمشاركة 500 عارض محلي وعالمي.. انطلاق فعاليات معرض الساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة

9/27/2023 5:33:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة؛ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث يشارك فيه أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

تصاميم

وقدم المشاركون في المعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024. إلى جانب عرض استثنائي لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من التقاليد والثقافات المختلفة حول العالم، وسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع.

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