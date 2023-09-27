المواصلات العمل بنظام الدوام المرن 1 أكتوبر المقبل

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالله الراكان

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د. أحمد الحسيني، أن الوزارة حددت بداية انطلاق الدوام المرن ابتداء من 1 اكتوبر المقبل.

وقال الحسيني في تصريح صحافي، إن وكيل الوزارة بالتكليف د. أحمد المجرن، أصدر قرارا إداريا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي بالدوام المرن في الوزارة، مبينا أن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 23 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.

وأكد بأن المادة الأولى من القرار بينت أن مواعيد الدوام المرن ستكون من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد انقضاء 7 ساعات عمل حسب موعد الحضور وذلك مع عدم الإخلال في فترة السماح المقررة.

وأشار بأن المادة الثانية من القرار نصت بأن أحكام المادة الأولى من القرار لا تنطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما انها لا تنطبق على الخاضعين لنظام التغييب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم لتكون من الساعه 7 صباحا حتى 2 ظهرا.

وبين بأن المادة الثالثة من القرار نظمت عملية احتساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان وفقا لما يلي:

١. تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء اخر ميعاد للحضور ( بعد الساعه التاسعة صباحا )

٢. تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء اخر ميعاد للحضور مضيفا اليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام ( بعد الساعه التاسعة والنصف صباحا )

٣.تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعه السابعه صباحا حتى الساعه التاسعه صباحا

وأردف الحسيني بأن المادة الرابعة سمحت للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح بأن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام (15) دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار اليها خلال شهر رمضان المبارك الا (15) دقيقة كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا الاستفادة من هذه المادة.

وأكد الحسيني بأن القرار

أشار في مادته الخامسة بأن تواجد الموظف في مقر عمله طوال ساعات العمل تقع على عاتق المسؤول المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد وعلى الرئيس التالي مراقبة ذلك.

وشدد الحسيني على كافة العاملين في وزارة المواصلات ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار والالتزام بساعات العمل التي وضعتها الوزارة والعمل به من تاريخ 1 اكتوبر 2023.