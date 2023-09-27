الصحة تدشن حملة تطعيمات الشتاء للانفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي البكتيري

MENAFN - Al-Anbaa) دشنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، حملة تطعيمات الشتاء (الانفلونزا الموسمية والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي البكتيري) لموسم 2023/2024 في مركز الروضة الصحي بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة

د. منذر الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة انطلقت في أكثر من 50 مركزا صحيا موزعة على جميع مناطق الكويت، لافتا إلى أن التركيز سيكون على تطعيمات الانفلونزا والالتهاب الرئوي اللذين تكثر الإصابة بهما في موسم الشتاء.

وأكد أهمية تلقي التطعيمات خاصة لمن لديه عوامل خطورة مثل السمنة والربو والأمراض التنفسية الأخرى والسكري، موضحا أن تطعيم الانفلونزا يبدأ من عمر ست سنوات للتخفيف من حدة المرض وعدد أيام انتقال العدوى وتقليل عدد الأيام التي يعاني فيها المصاب من المضاعفات.

وأشار الحساوي إلى حرص الوزارة على توفير التطعيمات التي تكفي لكل الفئة المستهدفة مضيفا أنه في حال كانت هناك حاجة لمزيد من التطعيمات فستعمل الوزارة على توفيرها.

وأوضح أن هناك العديد من أنواع الفيروسات التنفسية إلا أن التطعيم يحمي من الأنواع الشرسة منها وهي أربعة أنواع لافتا إلى توفر الطعوم في جميع مراكز التطعيم التي حددتها الوزارة.

من جانبه أكد مدير منطقة مبارك الكبير الصحية ومدير منطقة العاصمة الصحية بالإنابة الدكتور وليد البصيري في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية المبادرة لتلقي التطعيم ما لم يوجد هناك أي مانع طبي.

وأوضح أن التطعيم يحد من احتمالية الإصابة وفي حال الإصابة يحد من مضاعفاتها ويقلل من دخول المستشفيات بسبب المضاعفات.

وقال إن الحملة تشمل تقديم تطعيم الانفلونزا الموسمية والتطعيم المضاد للالتهاب الرئوي البكتيري الحاد (نيموكوكال) مؤكدا حرص دولة الكويت واستراتيجية وزارة الصحة للتطعيم ضد الإنفلونزا.

وأشار الدكتور البصيري إلى مأمونية تطعيم الإنفلونزا والأثر الإيجابي لحملات تطعيمات الشتاء في انخفاض عدد حالات الاصابة به لافتا الى استعداد 14 مركزا صحيا في منطقة العاصمة الصحية لحملة التطعيم.

وأكد أهمية مبادرة المواطنين والمقيمين إلى أخذ التطعيمات والاهتمام بإجراءات وأنشطة الوزارة خلال فصل الشتاء علاوة على أهمية التطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم لحمايتهم ومن معهم من المضاعفات الشديدة الناجمة عن الإصابة بالأنفلونزا.

