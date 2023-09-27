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الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر

9/27/2023 5:19:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، ليبقى اليورو والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول .
وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14% إلى 1.05575 دولارا، بعد وصوله لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.05555 دولارا في وقت سابق.
ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3 % وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.
ونزل الإسترليني 0.09 % إلى 1.2146 دولارا بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.2141 دولارا يوم أمس.

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