لليوم الثاني على التوالي .. انخفاض جديد على سعر ليرة الذهب محلياً

MENAFN - Al Wakeel News)

انخفض سعر ليرة الذهب الإنجليزية في الأردن اليوم الأربعاء بمقدار دينارين، وذلك بعد انخفاضه أمس بنفس القدر، وفقًا لامين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.





وأوضح ديب في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات بلغ اليوم 315 دينارًا، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 276 دينارًا.



وأشار إلى أن سعر اونصة الذهب اليوم يتراوح ما بين 1897 و1900 دولار في التداولات العالمية.



وأكد أن الأسواق العالمية تترقب نتائج التضخم الأمريكي التي تنعكس على تحسن سعر الدولار.



وكانت قد انخفضت اسعار الذهب محليا اليوم بمقدار 30 قرشاً حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 38.7 للبيع للمواطنين مقابل 37 دينارا للشراء منهم وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .



