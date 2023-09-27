ارتفاع أسعار القمح 3% عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يُقيّم فيه التجار تأثيرات التوتر المتزايد في البحر الأسود، مقابل الإمدادات الوفيرة في الأسواق وبخاصة من روسيا.وزادت أسعار العقود الآجلة في بورصة شيكاغو 3% مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، بعد سلسلة الهجمات العسكرية المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، بما في ذلك هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية لميناء أوكراني .



وفي الأسبوع الماضي قال وزير البنية التحتية الأوكراني إن سفينة ثانية تحمل أطنانا من الحبوب أبحرت من ميناء كورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، في تحدٍ للحصار البحري الفعلي الذي تفرضه روسيا على أوكرانيا عقب انهيار اتفاق تصدير الحبوب بين الجانبين.