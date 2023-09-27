Wednesday, 27 September 2023 02:56 GMT

الذهب ينخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ شهر

9/27/2023 5:19:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث أجرت الأسواق تعديلات على سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1915 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1896 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 22 آب الماضي.
وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، يوم أمس الثلاثاء، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية وسط ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 10 أشهر، إثر تنامي توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر كانون الأول القادم بنسبة 0.85% أو ما يعادل 16.8 دولار لتصل إلى 1919.8 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة الثامن عشر من آب الماضي.

MENAFN27092023000208011052ID1107150589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث