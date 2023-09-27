بذريعة الأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية بدءا من الأحد المقبل

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- من المقرر أن تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بدءا من الأحد المقبل، خلال فترة الأعياد اليهودية.
وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم للوكالة الرسمية بأن الاحتلال قام بإبلاغ أصحاب المحال التجارية، والمنشآت السياحية في محيط المنطقة الأثرية في البلدة، بإغلاقها بالكامل، حتى انتهاء الأعياد اليهودية، حيث سينصبون خياما خاصة بالمستوطنين في الموقع الأثري.
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