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بذريعة الأعياد اليهودية: الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في سبسطية بدءا من الأحد المقبل

9/27/2023 5:19:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- من المقرر أن تغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بدءا من الأحد المقبل، خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم للوكالة الرسمية بأن الاحتلال قام بإبلاغ أصحاب المحال التجارية، والمنشآت السياحية في محيط المنطقة الأثرية في البلدة، بإغلاقها بالكامل، حتى انتهاء الأعياد اليهودية، حيث سينصبون خياما خاصة بالمستوطنين في الموقع الأثري.

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