مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا شمال غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المزارعين في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.
وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، بأن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المزارعين بالحجارة، في أراضي المنطقة الجنوبية في القرية، دون وقوع إصابات.
وأضاف صباح، أن المواطنين هرعوا للتصدي لهجوم المستوطنين والدفاع عن أراضيهم.
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