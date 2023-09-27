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مستوطنون يهاجمون المزارعين في أم صفا شمال غرب رام الله

9/27/2023 5:19:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المزارعين في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، بأن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المزارعين بالحجارة، في أراضي المنطقة الجنوبية في القرية، دون وقوع إصابات.

وأضاف صباح، أن المواطنين هرعوا للتصدي لهجوم المستوطنين والدفاع عن أراضيهم.

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