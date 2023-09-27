الإحصاء: الخضراوات واللحوم تقفز بمؤشر أسعار المنتجين 1.95% الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.95% خلال شهر آب الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، فيما يعزى اساسا لارتفاع اسعار الخضراوات واللحوم.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين ارتفع إلى 109.64 في آب، من بـ107.55 خلال شهر كانون الثاني 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبة 2.04%، وبلغ الرقم القياسي 109.69 خلال شهر آب مقارنة بـ 107.50 خلال الشهر الماضي (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.07%، وبلغ الرقم القياسي 109.17% خلال شهر آب، مقارنة بـ108.01 خلال شهر تموز الماضي (سنة الأساس 2019 = 100).

ضمن الأنشطة الرئيسية، سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 9.45% خلال شهر آب، مقارنة بالشهر الماضي، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، فيما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة (الخضراوات) بنسبة 13.34%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 7.25%، و أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.44%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة (الفواكه) ارتفاعاً نسبته 0.19%، سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.96% خلال شهر آب 2023 مقارنة بشهر تموز 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.69%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة : صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.93%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.82%، وصناعة الملابس بنسبة 0.64%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.50%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.18%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن أنشطة: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسية 1.10%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.84%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.21%.