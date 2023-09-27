الإحصاء: الخضراوات واللحوم تقفز بمؤشر أسعار المنتجين 1.95% الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.95% خلال شهر آب الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، فيما يعزى اساسا لارتفاع اسعار الخضراوات واللحوم.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين ارتفع إلى 109.64 في آب، من بـ107.55 خلال شهر كانون الثاني 2023.
وأوضح الإحصاء في بيان، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا نسبة 2.04%، وبلغ الرقم القياسي 109.69 خلال شهر آب مقارنة بـ 107.50 خلال الشهر الماضي (سنة الأساس 2019 = 100).
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.07%، وبلغ الرقم القياسي 109.17% خلال شهر آب، مقارنة بـ108.01 خلال شهر تموز الماضي (سنة الأساس 2019 = 100).
ضمن الأنشطة الرئيسية، سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 9.45% خلال شهر آب، مقارنة بالشهر الماضي، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، فيما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة (الخضراوات) بنسبة 13.34%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 7.25%، و أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.44%.
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة (الفواكه) ارتفاعاً نسبته 0.19%، سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.96% خلال شهر آب 2023 مقارنة بشهر تموز 2023، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.69%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.15%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن أنشطة : صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.93%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.82%، وصناعة الملابس بنسبة 0.64%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.50%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.18%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن أنشطة: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسية 1.10%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 0.84%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 0.21%.
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