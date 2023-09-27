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سفير السعودية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد عرفات ويزور المتحف

9/27/2023 5:19:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- وضع سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس السفير نايف بن بندر السديري، اليوم الاربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وكان في استقبال السفير السديري، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

كما زار السفير السديري، يرافقه المستشار الخالدي، متحف الشهيد ياسر عرفات، وجال في أروقته واطلع على أهم الاحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية، والمحطات التاريخية في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات .

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