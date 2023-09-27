سفير السعودية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد عرفات ويزور المتحف

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- وضع سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس السفير نايف بن بندر السديري، اليوم الاربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وكان في استقبال السفير السديري، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
كما زار السفير السديري، يرافقه المستشار الخالدي، متحف الشهيد ياسر عرفات، وجال في أروقته واطلع على أهم الاحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية، والمحطات التاريخية في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات .
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