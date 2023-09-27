الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم الـ13

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، أمام حركة تنقل الأفراد.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر بيت حانون وتمنع تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى عبره.

وتقدر الخسائر المالية التي تكبدها العمال جراء الإغلاق المتواصل على معبر بيت حانون بأكثر من 60 مليون شيقل، إضافة إلى حالة من الركود تسود الأسواق في القطاع، جراء ضعف الحالة الشرائية، نتيجة لعدم ضخ الأموال التي كانت تأتي من العمال.