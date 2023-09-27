الملكة رانيا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

الملكة رانيا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/27/2023 5:19:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
وكتبت جلالتها عبر تويتر "قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}. كل عام وأنتم بخير".
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