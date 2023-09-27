Wednesday, 27 September 2023 02:55 GMT

الملكة رانيا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

9/27/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
وكتبت جلالتها عبر تويتر "قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}. كل عام وأنتم بخير".

MENAFN27092023000208011052ID1107150580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث