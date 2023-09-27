Wednesday, 27 September 2023 02:55 GMT

البوتاس العربية تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف

9/27/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى أيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وولي العهد، والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبهذه المناسبة الجليلة نستذكر سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ رسالة ربه للبشرية كافة، وما قدمه للإنسانية من قيم ومبادئ سامية.
نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن وشعبه وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والرفعة والبركات
وكل عام وأنتم بخير

MENAFN27092023000208011052ID1107150579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث