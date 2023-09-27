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رئيس الوزراء يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

9/27/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر حسابه في موقع "اكس" بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم الأربعاء.


وقال الخصاونة:" في ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف، أُزجي أطيب التَّهاني إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، والأردنيين الأعزَّاء، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، سائلاً الله أن يعيدها علينا دوماً بالخير واليُمن والبركات.


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