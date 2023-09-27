الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان

الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان
التاريخ
9/27/2023 5:19:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هنأ الديوان الملكي الهاشمي، الأميرة إيمان بمناسبة عيد ميلادها.
ونشر الديوان عبر حسابه الرسمي في“إنستغرام”، صورة تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأميرة إيمان.
وعلق الديوان“نتمنى العمر المديد والصحة والعافية لسمو الأميرة إيمان في عيد ميلادها”.
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