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أول تعليق من ياسمين صبري على اعتمادها اطلالات باهظة الثمن

9/27/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن سر ظهورها المتكرر داخل طائرة خاصة ونشرها لصور بإطلالات باهظة الثمن على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل أكدت ياسمين صبري خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" أن هذه الصور ورحلات الطائرة تأتي كجزء من أعمالها التجارية في مجال الدعاية والإعلانات غير المباشرة.

وأوضحت أنها تمثل واجهة لعدة علامات تجارية مشهورة، حيث يتم اختيارها لتمثيلهم وتعزيز صورتهم العلنية.

وأضافت أن هذا النوع من الدعاية يختلف عن الإعلانات المباشرة التي تدعو المستهلك للشراء مباشرة فبدلاً من ذلك، تعتمد ياسمين صبري على شكلها ومظهرها وأسلوبها في الظهور، وتدرس بعناية إطلالتها قبل أي ظهور علني.

وأشارت إلى أنها تقوم بجدولة وتنظيم جدولها الزمني لتتمكن من إدارة وترتيب أعمالها بشكل فعال.

وأكدت ياسمين صبري أنها لا تنفق مبالغ طائلة على هذه الأنشطة، وأن الأموال التي تكسبها من هذه العروض التجارية ليست مصروفها الشخصي.

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