باكو: مقتل 192 عسكريا أذربيجانيا في قره باغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة الأذربيجانية بمقتل 192 عسكريا أذربيجانيا وإصابة 511 آخرين أثناء عملية مكافحة الإرهاب التي أجرتها باكو في إقليم قره باغ في الأسبوع الماضي.وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "خلال إجراءات مكافحة الإرهاب، قتل 192 عسكريا من القوات المسلحة الأذربيجانية.

وأضاف البيان أن 180 قتيلا هم عسكريون من وزارة الدفاع و12 - من أفراد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وتابعت الوزارة أن 511 عسكريا أصيبوا بجروح مختلفة.



وأشارت إلى أنه قتل مدني واحد وأصيب آخر أثناء العملية.



وأردفت: "سيتم تحديد هويات 11 شخصا بعد الدراسات الجينية التي يجريها خبراء الطب الشرعي".



من جهتها نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية قائمة للعسكريين الذين تم قتلهم أثناء العملية الخاصة في 19 و20 سبتمبر الجاري.



وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب الأذربيجانية" لاستعادة النظام الدستوري.

ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قره باغ.

وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

RT