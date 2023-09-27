الفيدرالي يضع سيناريوهات للتعامل مع التضخم ومفاجأة بشأن رفع الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي هو الأرجح، لكن هناك فرصة بنسبة 40٪ أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل هادف للتغلب على التضخم.



طرح كاشكاري في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيناريوهين محتملين لاستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في المستقبل.

وبيّن أن الأول مسار الهبوط الناعم، بنسبة 60%، والذي من المرجح أن يشهد قيام صناع السياسات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل تثبيتها من أجل تهدئة التضخم بشكل كامل.

والثاني أن التضخم سوف يكون أكثر رسوخاً ويتطلب المزيد من الزيادات وهي بنسبة 40%، أي أنه سيتم رفع الفائدة في الحالتين.



وانخفض مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من 7٪ الصيف الماضي إلى 3.3٪ في تموز الماضي، وارتفعت البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 3.8٪ في القراءة الأخيرة.



قال كاشكري:" إن هذا تقدم كبير في التضخم وسوق العمل الذي لا يزال قويا، وفي ظل السيناريو الأكثر احتمالاً الذي يراه، فإن تشديد السياسة النقدية سيثبت أنه كافٍ لإنهاء المهمة وتحقيق الهبوط الناعم الذي نأمل في تحقيقه".



وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة ثابتاً في نطاق 5.25 -5.50٪، لكن معظم صانعي السياسة أشاروا إلى أنهم يعتقدون أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام سيكون مناسبا على الأرجح.

