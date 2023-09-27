الفيدرالي يضع سيناريوهات للتعامل مع التضخم ومفاجأة بشأن رفع الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الهبوط السلس للاقتصاد الأمريكي هو الأرجح، لكن هناك فرصة بنسبة 40٪ أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل هادف للتغلب على التضخم.
طرح كاشكاري في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيناريوهين محتملين لاستجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم في المستقبل.
وبيّن أن الأول مسار الهبوط الناعم، بنسبة 60%، والذي من المرجح أن يشهد قيام صناع السياسات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل تثبيتها من أجل تهدئة التضخم بشكل كامل.
والثاني أن التضخم سوف يكون أكثر رسوخاً ويتطلب المزيد من الزيادات وهي بنسبة 40%، أي أنه سيتم رفع الفائدة في الحالتين.
وانخفض مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من 7٪ الصيف الماضي إلى 3.3٪ في تموز الماضي، وارتفعت البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 3.8٪ في القراءة الأخيرة.
قال كاشكري:" إن هذا تقدم كبير في التضخم وسوق العمل الذي لا يزال قويا، وفي ظل السيناريو الأكثر احتمالاً الذي يراه، فإن تشديد السياسة النقدية سيثبت أنه كافٍ لإنهاء المهمة وتحقيق الهبوط الناعم الذي نأمل في تحقيقه".
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة ثابتاً في نطاق 5.25 -5.50٪، لكن معظم صانعي السياسة أشاروا إلى أنهم يعتقدون أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام سيكون مناسبا على الأرجح.
MENAFN27092023000208011052ID1107150574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.