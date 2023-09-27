Wednesday, 27 September 2023 02:55 GMT

بيوم ميلاده الأول بعد رحيله.. ابنتا محمد قنوع تستذكرانه بكلمات مؤثرة

9/27/2023 5:19:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استذكرت الشابة ماسة قنوع، والدها الفنان السوري الراحل محمد قنوع، بمناسبة مرور أول ذكرى عيد ميلاد له دون وجوده، بكلمات مؤثرة.


وفي التفاصيل، نشرت ماسة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" صورة قديمة لوالدها وهو يحتفل بعيد ميلاد سابق له، وكتبت: "اليوم كنت حتصير 50، الله يرحمك يا بابا ، ويجمعني فيك بالجنة ان شاء الله".


بدورها، وجهت ابنته الأخرى مايا قنوع رسالة لوالدها الراحل محمد قنوع، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام": "كل عام وانت في الفردوس الأعلى من الجنة، بحبك أكتر وحدة، ورح ضل بحبك أكتر وحدة، ولا يوم رح أنساك" .

يذكر، أن الفنان محمد قنوع توفي في الـ22 من نيسان الماضي، عن عمر 49 عاما، إثر احتشاء في عضلة القلب "جلطة".







الجديد


MENAFN27092023000208011052ID1107150573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث