بيوم ميلاده الأول بعد رحيله.. ابنتا محمد قنوع تستذكرانه بكلمات مؤثرة

MENAFN - Al Wakeel News)استذكرت الشابة ماسة قنوع، والدها الفنان السوري الراحل محمد قنوع، بمناسبة مرور أول ذكرى عيد ميلاد له دون وجوده، بكلمات مؤثرة.



وفي التفاصيل، نشرت ماسة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" صورة قديمة لوالدها وهو يحتفل بعيد ميلاد سابق له، وكتبت: "اليوم كنت حتصير 50، الله يرحمك يا بابا ، ويجمعني فيك بالجنة ان شاء الله".



بدورها، وجهت ابنته الأخرى مايا قنوع رسالة لوالدها الراحل محمد قنوع، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام": "كل عام وانت في الفردوس الأعلى من الجنة، بحبك أكتر وحدة، ورح ضل بحبك أكتر وحدة، ولا يوم رح أنساك" .

يذكر، أن الفنان محمد قنوع توفي في الـ22 من نيسان الماضي، عن عمر 49 عاما، إثر احتشاء في عضلة القلب "جلطة".



















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