بيوم ميلاده الأول بعد رحيله.. ابنتا محمد قنوع تستذكرانه بكلمات مؤثرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استذكرت الشابة ماسة قنوع، والدها الفنان السوري الراحل محمد قنوع، بمناسبة مرور أول ذكرى عيد ميلاد له دون وجوده، بكلمات مؤثرة.
وفي التفاصيل، نشرت ماسة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" صورة قديمة لوالدها وهو يحتفل بعيد ميلاد سابق له، وكتبت: "اليوم كنت حتصير 50، الله يرحمك يا بابا ، ويجمعني فيك بالجنة ان شاء الله".
بدورها، وجهت ابنته الأخرى مايا قنوع رسالة لوالدها الراحل محمد قنوع، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام": "كل عام وانت في الفردوس الأعلى من الجنة، بحبك أكتر وحدة، ورح ضل بحبك أكتر وحدة، ولا يوم رح أنساك" .
يذكر، أن الفنان محمد قنوع توفي في الـ22 من نيسان الماضي، عن عمر 49 عاما، إثر احتشاء في عضلة القلب "جلطة".
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