حرق جثتها بالبنزين.. مسنّ تركي يقتل زوجة ابنه والسبب ولا أغرب - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هزّت جريمة مروّعة الشارع التركي بعدما أقدم رجلٌ مسن يبلغ من العمر 72 عاماً على قتل زوجة ابنه البالغة من العمر 46 عاماً بطلق ناري من بندقية صيد في مدينة موغلا الساحلية، ليقوم لاحقاً بحرق جثتها في محاولة منه لإخفاء الجريمة التي حصلت، يوم الاثنين، بسبب وجود خلافاتٍ عائلية بينه وبين الضحية.



وفشل القاتل التركي الذي يدعى كامل أوغوت في إخفاء جريمته عندما انتقلت النيران من المكان الذي كان يعمل فيه على حرق جثة الضحية إلى أرجاءٍ أخرى من البيت، فهرب منه ليقوم الجيران لاحقاً بطلب فرق الإطفاء التي اكتشفت وجود جثة امرأة كانت قد احترقت جزئياً جرّاء النيران.

وبحسب المعلومات فقد استخدم الجاني مادة البنزين لحرق جثة زوجة نجله بعدما قتلها في عملية كان يخطط لها منذ حوالي شهر.

وكان الجاني التركي قد اعترف للشرطة بعد ساعاتٍ من اعتقاله أنه كان ينوي التخلص من زوجة نجله، وأنه أخبر زوجته بذلك، لكنها حذرته من ارتكاب هذه الجريمة.



واعترف الجاني على الفور بدوافع القتل العمد التي قد تؤدي به إلى السجن المؤبد مدى الحياة.



وقال في إفادته الأولية للشرطة إن الضحية تسببت في تدهور علاقته بنجله حتى إنه لم يقم بزيارته في العيد الماضي وهو ما دعاه لقتلها.



وكان القاتل قد تسلل إلى منزل نجله عبر حديقة البيت المجاور، ليتمكن بعد ذلك من قتل زوجته التي تدعى خديجة ببندقية صيد ومن ثم البدء بحرق جثتها بالبنزين.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الجاني في غابةٍ قريبة من بيت نجله، حيث كانت تقيم الضحية.









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