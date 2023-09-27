ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي
التاريخ
9/27/2023 5:19:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، متابعيه باحتفالات المولد النبوي الشريف.
وأرفق سمو الأمير عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة اقتبس منها آية من سورة الأنبياء حيث قال تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".
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