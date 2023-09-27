Wednesday, 27 September 2023 02:54 GMT

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي

9/27/2023 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، متابعيه باحتفالات المولد النبوي الشريف.
وأرفق سمو الأمير عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة اقتبس منها آية من سورة الأنبياء حيث قال تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".





MENAFN27092023000208011052ID1107150570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث