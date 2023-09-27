الزلازل الأردني يسجل اليوم هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في وادي الأردن جنوب طبريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر، في وادي الأردن، جنوب بحيرة طبريا.



وسجلت الهزة في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر ، و وقعت على عمق 12 كلم، وتعتبر الهزة من الهزات الضعيفة والتي تتوافق مع الواقع الزلزالي في الأردن.



وأضاف المرصد أن الهزة قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من مركز وقوعها.