الزلازل الأردني يسجل اليوم هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في وادي الأردن جنوب طبريا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر، في وادي الأردن، جنوب بحيرة طبريا.
وسجلت الهزة في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر ، و وقعت على عمق 12 كلم، وتعتبر الهزة من الهزات الضعيفة والتي تتوافق مع الواقع الزلزالي في الأردن.
وأضاف المرصد أن الهزة قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من مركز وقوعها.
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