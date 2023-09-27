Wednesday, 27 September 2023 02:54 GMT

الزلازل الأردني يسجل اليوم هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر في وادي الأردن جنوب طبريا

9/27/2023 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر، في وادي الأردن، جنوب بحيرة طبريا.


وسجلت الهزة في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر ، و وقعت على عمق 12 كلم، وتعتبر الهزة من الهزات الضعيفة والتي تتوافق مع الواقع الزلزالي في الأردن.


وأضاف المرصد أن الهزة قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من مركز وقوعها.

MENAFN27092023000208011052ID1107150569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث