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ثريدز لن تتحرّك من المركز قبل الأخير حتى عام 2025

9/27/2023 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحتل منصّة ((ثريدز)) التابعة لـ((ميتا)) حالياً، التي تشبه منصة ((إكس))، مرتبة متدنية في ترتيب منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، حيث لم تتقدم المنصة المستنسخة من تويتر إلا على منصة Tumblr، وفقاً لعدد المستخدمين في الولايات المتحدة.

وبحسب توقّعات صادرة عن ثريدز من إنسايدر إنتليجينس، قالت إنّها ((تتوقع أن يصل عدد مستخدمي ثريدز إلى 23.7 مليون مستخدم في الولايات المتحدة العام الجاري ، وهو ما يختلف كثيراً عن فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، التي لديها 177.9 مليوناً و135.2 مليوناً و102.3 مليون مستخدم على التوالي)).

وقالت التوقعات إن أقرب منافس لها وهي منصّة ((إكس)) التي يمتلكها إيلون ماسك، سيكون لديه 56.1 مليون مستخدم أمريكي في 2023، مما يعني أن ((ثريدز)) سيكون لها أقل من نصف قاعدة المستخدمين الأمريكيين لتطبيق ((اكس)).

بالنسبة للسوق الأمريكية، قالت شركة التحليل إن ((ثريدز)) ستستمر في ((المرتبة الثانية قبل الأخيرة بين الشبكات الاجتماعية)) حتى عام 2025. وتنضم التوقعات الجديدة إلى قائمة متزايدة من تقديرات الجهات الخارجية من شركات تحليل الأجهزة المحمولة مثل سينسور تاور وسيليك ويب التي وثقت أخيراً انخفاض استخدام ((ثريدز)).

البيان

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