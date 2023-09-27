زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا في الهجوم على سيفاستوبول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم تنفيذ الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول بالتنسيق الوثيق مع خبراء أمريكيين وبريطانيين.



وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "في 22 سبتمبر، تعرضت سيفاستوبول للهجوم مرة أخرى، وليس هناك أدنى شك في أن الهجوم تم التخطيط له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية، ومعدات الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع التابعة لدول الناتو، وتم تنفيذه بتحريض وبالتنسيق الوثيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية".



وفي 22 سبتمبر، شنت قوات كييف هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمسة صواريخ.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الصاروخي، أسفر عن تعرض مبنى المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود لأضرار، وفقدان أحد العسكريين.



وقال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجاييف، إنه بعد اعتراض أحد الصواريخ سقط جزء منه وسط المدينة تسبب بتحطيم الزجاج في عدة مباني، ولم يصب أي شخص خلال ذلك.

RT