الرئيس السيسي: النبي محمد يعلمنا الثبات في مواجهة العواصف الهوجاء

(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيرة حياة النبي محمد نبي الرحمة والهدي تحمل قيما عظيما عابرة للزمان والمكان، لعل من بينها الثبات على الحق والإيمان خاصة في الأوقات الصعبة والقاسية".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف: النبي محمد كان عليه اجتياز المحن والشدائد التي تعرض لها وتعرضت لها الرسالة المحمدية وتعلمنا الثبات في مواجهة العواصف الهوجاء.. والنبي محمد كان عظيما وشامخا في نصرة الله وعمل مستمر لا يعرف للتواكل طريقا".
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