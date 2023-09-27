لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يتوجه إلى الشيخ الطاروطى لتكريمه باحتفالية المولد

(MENAFN
- Youm7) فى لفتة إنسانية، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محل جلوس القارئ الشيخ محمد الطاروطي، لتكريمه خلال احتفالية المولد النبوى، حيث ظهر الطاروطى خلال التكريم جالسا على كرسى متحرك.
حضر الاحتفالية التى تقيمها وزارة الأوقاف، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
MENAFN27092023000132011024ID1107150238
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.