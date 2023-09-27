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لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يتوجه إلى الشيخ الطاروطى لتكريمه باحتفالية المولد

9/27/2023 4:27:42 AM
(MENAFN- Youm7) فى لفتة إنسانية، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محل جلوس القارئ الشيخ محمد الطاروطي، لتكريمه خلال احتفالية المولد النبوى، حيث ظهر الطاروطى خلال التكريم جالسا على كرسى متحرك.





حضر الاحتفالية التى تقيمها وزارة الأوقاف، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.







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